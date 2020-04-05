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عدن - ياسمين التهامي - شاهد خسائر فادحة للحوثيين خلال هجوم فاشل بحيس !

كبدت القوات المشتركة اليوم الأحد، مليشيا الحوثي خسائر فادحة خلال تصديها لهجوم شنته المليشيات صوب مدينة حيس جنوب الحديدة. جديد اب برس Advertisements ​ ونجحت القوات المشتركة في إفشال هجوماً للمليشيات الحوثية القادمة من قريتي الحمينية والدنين شمال غرب حيس. وأسفرت المواجهات بين الطرفين عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، قبل أن تضطر المليشيات إلى التراجع.

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