- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية حول عدد الإصابات بكورونا في الدول العربية من بينها اليمن.. صورة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - الأحد 05-04-2020? - آخر تحديث الأحد 5-4-2020?
شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية حول عدد الإصابات بكورونا في الدول العربية من بينها اليمن.. صورة !
نشرت منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، التحديث اليومي لمرض فيروس كورونا الذي يبيّن عدد الإصابات والمتعافين والوفيات لعدد من الدول من بينها اليمن.
ويشير البيان الذي نشر مساء الأحد 5 إبريل 2020 إلى عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في "اليمن"..
جديد اب برس
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية حول عدد الإصابات بكورونا في الدول العربية من بينها اليمن.. صورة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.