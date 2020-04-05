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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يجوبون شوارع صنعاء بمكبرات الصوت لتوصيل هذه الرسالة العاجلة .. بكورونا !

أقرت ما يسمى باللجنة الفنية المشتركة للوقاية من فيروس كورونا بمجلس إدارة شئون أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء الخاضعة لسلطة المليشيا اليوم الأحد تشكيل غرفة عمليات مشتركة وتوعية المواطنين عبر مكبرات الصوت وهو ما اعتبره البعض أنه يسبب حالة الرعب والهلع بين المواطنين.

وأوردت وكالة سبأ التابعة للمليشيا تفاصيل الخبر الذي تم فيه التأكيد على أن اللجنة أقرت قيام مكتبي الصحة بتحديد مراكز الحجر والعزل الصحي وتوفير احتياجاتها والتنسيق مع الإعلام للتوعية عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتشكيل فرق توعية وعمل لوحات إعلانية بمداخل المحافظة توضح أضرار فيروس كورونا.

جديد اب برس

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وكلف الاجتماع صندوقي النظافة والتحسين ومكتبي الأشغال بتنفيذ حملات نظافة مشتركة في الأحياء والشوارع ورفع الأسواق واستئناف عملية الرش في المحلات والتجمعات بالتعاون مع الدفاع المدني والزراعة وحماية البيئة.

وأشارت اللجنة إلى دور الجهات الأمنية في تشديد الإجراءات بالحزام الأمني والحد من الازدحامات والتجمعات.. لافتة إلى ضرورة تفعيل التوعية في الأحياء السكنية عبر مكبرات الصوت.

وشكل الاجتماع غرفة عمليات مشتركة لمتابعة غرف عمليات المكاتب التنفيذية حول مستوى الأداء الميداني.

وأكد المجتمعون ضرورة تشكيل لجنة خدمات مكونة من مكاتب الصحة والأشغال وصندوق النظافة والسياحة لتحديد الفنادق والمواقع المناسبة لتخصيصها كمراكز حجر صحي إضافة إلى المراكز الموجودة وتوفير كافة احتياجاتها.