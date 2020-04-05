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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، مساء الإثنين، النظر في ملف أستاذ التعليم الثانوي يشغل مهمة رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ متابع في حالة اعتقال بمعية تلميذته، من أجل الدعارة والخيانة الزوجية، فيما تمت متابعة تلميذة أخرى قاصر في حالة فرار. وكانت مصالح الدرك الملكي ضبطت بالمنتجع السياحي لأوريكا بمراكش، الأستاذ رفقة تلميذة تبلغ من العمر 19 سنة داخل سيارته متلبسان بممارسة الدعارة، ليتم اعتقالهما الى جانب تلميذة أخرى قاصر توبعت في حالة سراح، و تم وضعه الأستاذ والتلميذة تحت الحراسة النظرية. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • فنانة عربية فاتنة الجمال تعترف بكل جراءة .. اقمت علاقة مع " القذافي " لمدة عام ، ولن اخجل من قول هذا ..(تفاصيل وصور صادمة ) • استاذ ياخذ طالبته الى امام احدى الاستراحات ويمارس معها الجنس في سيارته المعكسة... شاهد كيف تم اكتشافه بطريقة لم تخطر على بال أحد.. (صور) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير ... شاهد • عاجـــل : الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر الان الأمر الملكي الذي طال انتظارة .. ووكالة الأنباء تنشر تفاصيل طارئة تسعد الشارع السعودي • عاجـــل : يوم اسود في تاريخ السعودية ..والرعب يجتاح المواطنين ..شاهد ما الذي حدث • عاجـــل : سلطنة عمان تصحو على فاجعة مرعبة ليس لها مثيل .. والسلطات تصدر أول إعلان عن الفاجعة ..شاهد Advertisements * مذيعة MBC “لجين عمران“ تعترف بكل جراءة ... افتخر بعلاقتي مع هذا الرجل وقد مارست معه الحياة حتى أنجبت • عاجـــل : وكالة الأنباء السعودية تعلن الأن عن الخبر السعيد وتزف البشرى السارة ..«قرار الملك سلمان دخل حيز التنفيذ» • تناول هذا المشروب اللذيذ على الريق وقل وداعا لارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية ..سعره رخيص جدا ومتوفر في كل منزل ، ومفعوله سحري ..شاهد • شاب سعودي يقطع شهر العسل ويطلق عروسته بعد يومين فقط من الزواج، ويكشف للجميع العمل الصادم والمحرم شرعا الذي قامت به عروسته داخل الفندق • هل تذكرون الفنانة السورية شديدة الجمال التي لعبت دور زوجة "ابو عصام" في مسلسل باب الحارة .. شاهد المفاجأة المذهلة كيف اصبحت اليوم ..(صور صادمة) • أفعى عملاقة تلتهم 5 أطفال بطريقة مروعة .. ولكن عندما ابتلعت نصف الطفل الأخير حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..(فيديو قاسي ومرعب ) • صعقت الجميع بجمالها وسحرها واعتبرها الجميع اجمل نساء الارض ..شاهد الجمال الصاعق والمذهل لزوجة ولي العهد السعودي في اول ظهور لها ( صور مذهلة ) • فنانة عربية مشهورة تمارس الجنس مع عامل نظافة في وضح النهار ..وعدسة خفية تلتقط صور الفضيحة .. شاهد ----------------------------

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