شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة عربية فاتنة الجمال تعترف بكل جراءة .. اقمت علاقة مع " القذافي " لمدة عام ، ولن اخجل من قول هذا ..(تفاصيل وصور صادمة ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فاجأت الفنانة الاستعراضية التونسية نجلاء جمهورها بتصريحات صادمة حول علاقتها بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وقالت نجلاء خلال لقائها على فضائية "الحوار التونسي" أن هناك علاقة جمعتها بالرئيس الراحل، وأنها لاتخجل من لك لأنه "فخر لها وللعرب".

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وعن بداية لقائهما، قالت نجلاء أنها كانت تقيم في مصر لمدة طويلة ثم حصلت لها بعض المشاكل هناك دفعتها لمغادرتها، ثم تلقت دعوة من قناة ليبية للمشاركة في برنامج، ولدى وصولها للأراضي الليبية تبين أن القذافي هو من دعاها بعد أن شاهدها في إحدى اللقاءات، وأخبرها أنه مستعد لاستقبالها في بلاده لأنه لا يحب الظُلم.



وأضافت نجلاء: "القذافي على المستوى الإنساني رجل محترم يصوم كل اثنين وخميس ولا يشرب الخمور ولا يحب الدخان".

وأكدت نجلاء أنها رفضت أن يتوسط لها لحل أزمتها في مصر، فعرض عليها البقاء والعمل في ليبيا، لكنها رفضت لأن السوق الليبية ليست كبيرة مثل مصر، ولن تستفيد من البقاء في ليبيا.

وأضافت نجلاء: "القذافي على المستوى الإنساني رجل محترم يصوم كل اثنين وخميس ولا يشرب الخمور ولا يحب الدخان".

وأكدت نجلاء أنها رفضت أن يتوسط لها لحل أزمتها في مصر، فعرض عليها البقاء والعمل في ليبيا، لكنها رفضت لأن السوق الليبية ليست كبيرة مثل مصر، ولن تستفيد من البقاء في ليبيا.

فطلبت من القذافي أن يدعمها على الصعيد الفني، فقام بتمويل انتاج مجموعة من الأغنيات لها وتمكنت من تصوير 2 فيديو كليب مع أشهر المخرجات في لبنان، رندة علم، وهو أمر مكلف جدا.

وقالت نجلاء إنها زارت القذافي بعد ذلك في ليبيا عدة مرات حيث استمرت العلاقة نحو عام، مؤكدة أنها "كانت مجرد علاقة صداقة واستلطاف من القذافي لها وكانت تبقى معه بحضور حاشيته، أي لا علاقة غير مشروعة جمعتها به".