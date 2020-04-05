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صنعاء - ياسمين الخيامي - مركز صدى للدراسات يوزع خمسة الف علبة معقم طبي اليوم ضمن الجهود الاحترازيه لمواجهة فيروس كورونا

اعلن مركز صدى للتنمية الإعلامية والدراسات الإستراتيجية اليوم السبت عن استمراره في توزيع المعقمات الطبية الصحية للمواطنين عبر استهداف العديد من المنازل والاحياء السكنية والمارة في الشوارع والأسواق وأفراد الجيش والأمن في النقاط بمدينة تعز،

المركز اعلن قبل ايام عن مبادرة لتوزيع المعقمات الطبية في عموم محافظة تعز وقد تم خلال الايام الماضية توزيع كميات كبيرة من المعقم لكن صباح يومنا هذا السبت اعلن المركز عن مضاعفة الكميات المخصصة للتوزيع اليومي لتتجاوز الخمسة الف علبة لليوم الواحد،

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وبحسب احصائيات اعدها متطوعون يعملون في المبادرة مع طاقم مركز صدى فقد نجحت المبادرة في استهداف أكثر من 2000 أسرة، وآلاف الافراد من المواطنين والباعة المتجولين وافراد نقاط الامن في بعض مناطق تعز،

وفي تصريح صحفي للمدير العام لمركز صدى للتنمية الإعلامية والدراسات الاستراتيجية الاستاذ: مراد ثابت السعيدي دعى مختلف المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في تعز خاصة واليمن عامة الى العمل والمساهمة في مثل هذه الاعمال التطوعية والى القيام بمبادرات مشابهة للمساعدة في حماية اوطاننا ومدننا وقرانا من هذه الجائحة التي تهدد العالم اجمع، والعمل على الانضباط والتقيد بتعليمات منظمة الصحة العالمية وعدم التساهل او الاستهانة بها ومراعاة المرحلة الحرجة التي نمر بها للوقاية من فيروس كورونا .