شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان.. "وزارة الصحة" السعودية ترعب السعوديين والمقيمين وتعلن رقم مخيف وكبير للمصابين بفيروس كورونا القاتل..لن تصدق كم بلغ عدد المصابين خلال واحد فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. "وزارة الصحة" السعودية ترعب السعوديين والمقيمين وتعلن رقم مخيف وكبير للمصابين بفيروس كورونا القاتل..لن تصدق كم بلغ عدد المصابين خلال واحد فقط

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