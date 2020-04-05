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صنعاء - ياسمين الخيامي - عــــاجل :موقع bbc "البريطاني" تزف بشرى سارة للعالم كله وتعلن التوصل لعلاج جديد "لفيروس كورونا"..والمفاجأة أنه من حيوان لا يخطر على بال

قال موقع bbc البريطاني، إن الصين توصلت لعلاج غريب لفيروس “كورونا” المستجد، يستخرج من جسم حيوان آسيوي. وأضاف، أن العلاج يعتمد على مزيج من العصارة الهضمية الصفراء للدب الآسيوي، والتي تستخرج من المرارة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: 9 اطعمة لا تضعها في الثلاجة ولا تعيد تسخينها لتناولها لأنها ستقضي عليك انت وافراد عائلتك ( تعرف عليها ) ليسو حوثيين ولا ايرانيين..جيش جرار على الحدود السعودية وبمعدات عسكرية فتاكة والمواطنين يصرخون بصوت عال ( الله يستر ) منظمة الصحة العالمية..لا تتناول هذا اللحم ولا تسمح لعائلتك بتناوله ابدا حتى لو كانو سيموتون جوعا لأنه سيصيبهم "بالفيروس" القاتل مباشر بعد تناوله ( صورة مقززة ) عــــاجل :موقع bbc "البريطاني" تزف بشرى سارة للعالم كله وتعلن التوصل لعلاج جديد "لفيروس كورونا"..والمفاجأة أنه من حيوان لا يخطر على بال ليست السعودية ..اول دولة عربية تهز وجدان مليار مسلم وتعلن رسميا الافطار في رمضان وتعتبر من يصوم عاصيا لله دولة عربية تباغت السعودية وتجلي رعاياها خوفا من فيروس كوفيد-19...لن تصدق من هي هذه الدولة الفقيرة التي انقذت رعاياها من فيروس كورونا القاتل وردنا الان..وزارة الصحة السعودية ترعب السعوديين والمقيمين وتعلن رقم مخيف وكبير للمصابين بفيروس كورونا القاتل..لن تصدق كم بلغ عدد المصابين خلال واحد فقط Advertisements الفنانة الاماراتية احلام تعلن رسميا انفصالها عن زوجها القطري وتكشف مصير اولادها ال5 الذين يحملون الجنسية القطرية وتصف هذا الشخص باانه حقير وسافل ( فيديو صادم ) ليس من ايران ولا روسيا ولا كوريا الشمالية..الرئيس ترامب يتعرض لاهانة بالغة مسحت بكرامته الارض..لن تصدق من هي الجهة التي اذلت ترامب بشكل مخيف مكتب رئيس الوزراء يصدر بيان عاجل بعد احتجاز السلطات السعودية لرئيس الوزراء معين عبد الملك في الحجر الصحي بسبب اصابته بفيروس كورونا القاتل أسد يداعب فتاة بطريقة محرجة للغاية .. وبعد لحظات كانت المفاجأة التي صعقت الجميع .. شاهد (فيديو صادم) عاجل ..مرسوم ملكي من الملك سلمان يقصم ظهر المغتربين اليمنيين ويبكيهم من شدة القهر لأنه سيجعلهم يجلسون في البيت دون راتب ( نص المرسوم الملكي ) في غاية الخطورة..مجزرة مرعبة في أحد مناطق السعودية ..ومقيم يصور المشهد كاملًا وينهار باكيا ويكشف الطريقة الوحشية والنهاية المؤلمة والمرعبة لرفاقة رائحة غريبة ليس لها مثيل تنتشر في سماء سلطنة عمان تثير رعب وخوف المواطنين والمقيمين..وعندما حققت السلطات في الامر كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ممثلة مصرية في غاية الحسن والجمال تباغت الجميع وتفضح الرئيس السيسي على الهواء مباشرة وتكشف للجميع لماذا قدم لها الشوكلاتة واللبن ( فيديو صادم وكارثي ) ليست ايران ولا الحوثيين ..تويتر تصعق الملك سلمان وولي عهده وتكشف الجهة التي استهدفت أرامكو لتقصم ظهر السعودية حتى لا تقوم لها قائمة ( فيديو صادم ) ويعتقد خبراء أن هذه الحقنة تساعد في تخفيف ضيق التنفس، وخاصة في حالات الالتهاب الرئوي الحاد. ويعتبر هذا العلاج أحد العلاجات التقليدية في طب الأعشاب بالصين، وغالباً ما يموت الدب أثناء استخراجه. وأثار إعلان الصين لهذا العلاج سخط الناشطين في مجال حماية الحياة البرية رغم عدم وجود دليل علمي على فعاليته.

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