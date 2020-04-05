شكرا لمتابعة خبر عن منظمة الصحة العالمية..لا تتناول هذا اللحم ولا تسمح لعائلتك بتناوله ابدا حتى لو كانو سيموتون جوعا لأنه سيصيبهم "بالفيروس" القاتل مباشر بعد تناوله ( صورة مقززة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - منظمة الصحة العالمية..لا تتناول هذا اللحم ولا تسمح لعائلتك بتناوله ابدا حتى لو كانو سيموتون جوعا لأنه سيصيبهم "بالفيروس" القاتل مباشر بعد تناوله ( صورة مقززة )

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