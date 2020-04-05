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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست السعودية ..اول دولة عربية تهز وجدان مليار مسلم وتعلن رسميا الافطار في رمضان وتعتبر من يصوم عاصيا لله

قال مفتي مصر السابق علي جمعة، إن الإطباء إذا نصحوا بالإفطار في شهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، سيتوجب اتباعهم.

وتابع خلال حديث متلفز: "القاعدة بتقول هطاوع الأطباء، لأنهم الأعلم بالواقع، لكن لا يجب استباق الأحداث".

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ليست السعودية ..اول دولة عربية تهز وجدان مليار مسلم وتعلن رسميا الافطار في رمضان وتعتبر من يصوم عاصيا لله

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وأضاف أنه من الواجب، اتباع إرشادات الأطباء في حال تطلب الإفطار بشهر رمضان، للوقاية من فيروس كورونا، حيث ينصح الأطباء بالحرص على شرب المياه بشكل مستمر، لأن جفاف الحلق قد يعرض صاحبه للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد أن أتباع نصائح الأطباء، في ما له خطورة على حياة الإنسان، واجب ومخالفته حرام، مشيرا إلى أن المخالف يحتسب عند الله عاصيا، لأنه مثل المنتحر.

وأوضح أنه إذا كان الصيام في شهر رمضان، سيؤدي إلى إلحاق الأذى بالصحة، يصبح الصيام حراما، ويعاقب عليه العبد بدلا من الثواب.