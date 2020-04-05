شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عنقنبلة الموسم : سما المصري تشعل مواقع التواصل بعلاج كورونا وعلاقته بهز خلفيتها ( شاهد الفيديو ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قالت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري إنها توصلت لعلاج فيروس كورونا الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص حول العالم.

وأحدثت سما المصري ضجة كبيرة بين متابعي حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة تعاطيها مع فيروس كورونا وخاصة أنه يخيف الكثير من الأشخاص ودفع الحكومات لاتخاذ إجراءات صارمة لمواجهته.

Advertisements



واعتبرت سما المصري أنها اكتشفت علاج كورونا حيث قالت أنها توصلت إلى أن الرقص يمكنه القضاء على فيروس كورونا كما ظهرت بمقطع فيديو وهي ترقص فوق السرير داخل منزلها.

وأثار تعليق سما المصري الكثير من الجدل بين متابعيها حيث استنكروا استهتارها بالمرض بينما ذكّرها اخرون بضرورة التوبة عمّا تفعله قبل أن يختطفها كورونا وفق قوله .

وكانت سما المصري قد نشرت قبلها مقطع فيديو للشيخ رمضان عبد المعز وعلقت كاتبة: “ياجدعااااان استهدوا بالله اوماال….يوم القيامه ايه اللي قرب؟؟ بلاش تهوين ولا تهويل….احنا لسه ماعملناش حاجه ليوم القيامه دا احنا هنروح كلنا النار عشان لو رحنا الجنه مش هنلاقي حد نعرفه هناك”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قنبلة الموسم : سما المصري تشعل مواقع التواصل بعلاج كورونا وعلاقته بهز خلفيتها ( شاهد الفيديو ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.