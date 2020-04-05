وقفة احتجاجية بعدن لوقف الرحلات الجوية خشية انتشار كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

نفذ عدد من أنباء عدن، جنوب اليمن، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بهدف المطالبة بوقف الرحلات الجوية في ظل خطر فيروس كورونا.

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وأظهرت صور جنوبيين شاركوا في الوقفة رافعين لافتات على إحداها "إلى القيادات الجنوبية بما فيهم حماية أمن مطارات عدن.. امنعوا الرحلات القادمة في ظل خطر كورونا مالم الشعب سيثور ضدكم".

كما رفع المشاركون في الوقفة لافتة عليها "رسالة الشعب الجنوبي إلى التحالف العربي..لا لإنزالكم أشخاص مدنيين أو قوات عسكرية غير مرحب بها عبر مطار عدن فنحن كشعب نعتبرها تآمر علينا وعلى قضيتنا الجنوبية".