شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : تسجيل ثاني حالة وفاة و21 إصابة جديدة بكورونا في العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، ثاني حالة وفاة و21 حالة إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة العمانية.

ووفقا للموقع الرسمي للوزارة على “تويتر”، ارتفع العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة إلى 298 حالةR03;R03;R03;.

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وجددت الوزارة طلبها من الجميع اتباع الإرشادات الصحية، والتقيد بإجراءات التباعد الاجتماعي، وعدم الخروج من المنازل، إلا للضرورة.

وقامت شرطة سلطنة عمان باستخدام تقنية طائرات التحكم عن بعد “الدرون” لتوجيه الأشخاص وإرشادهم بالابتعاد عن خطر التجمعات في الأماكن العامة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

