شكرا لبحثكم عن خبر البحسني يعيد تفاعيل قرار من زمن عبدالفتاح اسماعيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، اليوم الأحد، قرارات بشأن منع مضغ القات في المحافظة.

وأقر البحسني، منع القات منعاً نهائياً، وشدد أن هذا القرار لا رجعة عنه .

وأكد أن القرار عاماً ولا يرتبط بالظرف الحالي وهو الإحتراز من فيروس كورونا.

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كما أقر البحسني، عقوبات لمن يتعاطى شجرة "القات" من رجال الأمن أو الجيش.

ورصد مكافآت لمن يبلغ عن مروجي القات في المحافظة.

وكان البحسني قد أعلن في وقت سابق، منع دخول القات إلى حضرموت، بشكل نهائي، إحترازاً من كورونا ووجه حينها الوحدات العسكرية والأمنية بمنع دخول القات إلى كافة المديريات.

ولم يدخل القات محافظة حضرموت الا مع قيام الوحدة اليمنية بعد ان كان ممنوع تعاطيه في زمن حكم الحزب الاشتراكي اليمني الذي قنن تعاطي القات في الجنوب ونظم تجارته في عدن وماحولها بعهد الرئيس الاسبق عبدالفتاح اسماعيل وسمح بتعاطيه يومي الخميس والجمعة فقط.