مواجهات عنيفة في الجوف والجيش يأسر 20 حوثياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

الجوف - الخليج 365

إندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني المسنود برجال القبائل، وميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الأحد، شرق مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف .



وذكرت مصادر عسكرية، أن المواجهات تركزت في منطقة الخسف شرق الحزم، وأن قوات الجيش كبدت خسائر بشرية فادحة .. مشيرة إلى أن قوات الجيش دمرت عدد من آليات الميليشيات وإستعادت مركبات وأسلحة وآسرت 20 حوثياً .

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وأضافت المصادر أن المواجهات لازالت مستمرة حتى الآن .

وبالتزامن، قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية، في محافظة الجوف شمال البلاد .

وذكرت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف العربي إستهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين قادمة من مدينة الحزم إلى مناطق المواجهات شرق المحافظة .. مشيرة إلى أن الغارات كانت دقيقة وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات العسكرية ومقتل من فيها من الإنقلابيين