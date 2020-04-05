مركز حقوقي : الحوثي هو المسؤول الوحيد عن زراعة الألغام في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

الخليج 365

أكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية هي المسؤولة الوحيدة عن زراعة الألغام في اليمن بما فيها الألغام البحرية .



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وقال المركز في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام، أنه في الوقت الذي يحقق فيه العالم تقدما بالتخلص من بقايا الألغام الأرضية فإن اليمن يغرق بحقول لامتناهية من الألغام المزروعة بشكل يستهدف المدنيين على وجه الخصوص .. مؤكداً أن أسوأ مظاهر الحرب في اليمن هو الإستخدام الغير مسبوق للألغام من قبل الميليشيات وبأماكن متعددة وبدون خرائط واضحة لهذه الألغام الأمر الذي يصعب معها أي جهود لازالتها ولو مستقبلا.

وأشار المركز إلى ان الميليشيات لازلت تعمل على زراعة هذا الخطر في كل مكان تضع يدها عليه .. منوها إلى أن تقديرات تقارير متعددة أظهرت أن هناك نحو ٨ آلاف ضحية للألغام معظمهم من النساء والأطفال على الأقل، وهناك عشرات الالاف مبتوري الأطراف ممن خلفتهم تلك الألغام.

وقال المركز أن أكثر المناطق تضررا من زراعة الألغام هي الحديدة وتعز وهذا لايعني أن مناطق أخرى أقل ولكن الفارق أنه لم تصل فرق نزع الألغام لتلك المناطق بعد لمعرفة حجم الكارثة فيها .. مؤكداً أن اليمن تجثو اليوم على أكبر حقل ألغام في العالم لن يتم كشف حقيقة تلك الكارثة إلا بعد أن تتوقف هذه الحرب وتظهر آثارها للعلن.