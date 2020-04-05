شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وفاة تركي ال الشيخ عن عمر يناهز 40 عام بفيروس كورونا! .. شاهد الحقيقة كاملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حقيقة وفاة تركي ال الشيخ عن عمر يناهز 40 عام بفيروس كورونا! .. شاهد الحقيقة كاملة





وفاة تركي ال الشيخ بفيروس كورونا، شهدت الساعات الأخيرة العديد من عمليات البحث المتعدد حول خبر وفاة تركي أل الشيخ وشهدت ضجة كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالسعودية والعديد من الدول العربية، وإنشغلت العديد من الصحف بالخبر الذي قامت وكالة الأنباء السعودية واس وكتبت إنتقل إلي رحمة الله تعالي اليوم تركي عبد المحسن بن عبد اللطيف أل الشيخ وتعده الله بواسع رحمته ومغفرتة ورضوانه وأسكنة فسيح جناتة إن الله وإن إليه راجعون . وفاة تركي ال الشيخ بفيروس كورونا وسرعان إنتشار الخبر قام تركي ال الشيخ بنشر تويته علي موقع التغريدات القصيرة تويتر وكتب لا يعرف معاناة المرض أو صعوباتة إلا من ابتلي فيه، ربي لا يوريكم مكره في غالي، الامراض ابتلاء من الله ونشهد الله اننا صابرين مختسبين الأجر كل ما عدلت واحد يميل الثاني . نبذة عن تركي أل الشيخ لمن يريد ان يعرف من هو تركي أل الشيخ “تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف أل الشيخ هو يشغل حاليا منصب مستشار الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وعمل تركي في العديد من الناصب بالسعودية وشغل منصب رئيس الإتحاد العربي لكرة القدم وشغل منصب رئيس الإتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي وشغل العديد من المناصب الاخري بالسعودية .



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