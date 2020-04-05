شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بعد إعلان ترامب امتلاك 29 مليون جرعة علاج كورونا.. شركة يمنية ترفع إنتاجية الدواء وتطمئن اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتزم شركة شفاكو للصناعات الدوائية زيادة إنتاجها من عقار (ماكوين Maquine (Chloroquine 250mg tabs الذي يحتوي على المادة الفعالة الكلوروكين والتي من المحتمل أن تكون تلك المادة ذات فعالية ضد فيروس كورونا COVID-19*.

ورصدت “المجلة الطبية” صباح اليوم 5 ابريل 2020 منشور على صفحة شركة شفاكو للصناعات الدوائية في موقع فيسبوك, أعلنت فيه اعتزامها في زيادة إنتاج مادة الكلوروكين التي يُحْتَمَل أن تكون مادة فعالة ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19..



وكان مدير عام شركة شفاكو للصناعات الدوائية الأستاذ أحمد الشهاري ، في تصريحات صحفية نهاية مارس الماضي, قد طمأن المجتمع اليمني باستعدادات الشركة لانتاج دواء ” الكلوروكين” وتبرع شكرته بكميات من العقار مجاناً لوزارة الصحة اليمنية وذلك ضمن خطة إستجابتها للوباء وتحقيقاً للأمن الدوائي وكذلك في إطار مسؤليتها الإجتماعية المستمدة من قيم ومبادئ الشركة.

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وجاء إعلان شفاكو بعد أن صرحت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الأسبوع الماضي باستخدام عقار ” الكلوروكين” في معالجة الحالة المصابة بوباء كورونا الذي اجتاح أكثر من 183 دولة, وتجاوزت الإصابات مليون و225 ألف و360 حتى مساء أمس, توفي منها 66,542 حالة, بينما تماثل للشفاء 252,615 حالة.



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وجرى الحديث منذ بضعة أسابيع عن العقار الذي تم تطويره في ثلاثينات القرن الماضي للوقاية من الملاريا، وذلك بعد أن أظهرت إختبارات على مزارع الخلايا أن العقار يثبط تكاثر فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.



وكان قد تم الحديث خارج دوائر المتخصصين في الشهر الماضي عن مادة الكلوروكين، بعدما أن أعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام العقار أملاً كبيراً للعالم في معالجة مصابي كورونا. والذي كشف في تصريحات صحفية مساء أمس 4 ابريل 2020 عن إمتلاك إمريكا 29 مليون جرعة لعلاج الملاريا كمخزون استراتيجي سيتم استخدامه في علاج فيروس كورونا.

ويستخدم عقار ” الكلوروكين” مضادا في علاج الملاريا لكن ارتفعت حدت الأحديث والتجارب عن إمكانياته في علاج مرضى فيروس كورونا.



في هذا السياق يتوخى الخبراء الحذر في مثل هذه الخطوة بسبب الأعراض الجانبية المحتملة للعقار، ويحذرون من تناول المرضى لأدوية من تلقاء أنفسهم, بدون وصفة طبية. في وقت تسخدم العقار فرنسا في بعض الحالات الخطيرة وبعد مشاورات مع الأطباء.

