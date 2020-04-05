شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : ترامب يفاجئ الجميع ويزلزل العالم وينهي القلق الذي اجتاح العالم ويزف بشرى سارة عن الدواء الذي سيقضي على "كورونا" نهائياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن هناك نتائج مبشرة لأدوية تعالج فيروس “كورونا”.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة لمواجهة تفشي الفيروس، إن “العالم يـ.ـواجـ.ـه عـ.ـدوا غير مـ.ـرئي” في ظل تفـ.ـشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، مشيرا إلى ظهور نتائج مبشرة لبعض الأدوية.

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ولم يكشف ترامب أي تفاصيل حول طبيعة هذه الأدوية، في حين سبق له أن وجه بتجريب مضـ.ـاد للملاريا كعلاج للفيروس المستجد.

وقال الرئيس الأمريكي :”إننا في وضع جيد للانتصار في الحـ.ـرب ضـ.ـد وبـ.ـاء كورونا. نتعامل مع عـ.ـدو غير مرئي، لكننا سننتصر عليه”.

وبين أنهم مستمرون في اختبار عدة أدوية لعلاج كورونا”، لافتا إلى أن “هناك نتائج مبشرة لبعض الأدوية التي اختبرناها لعلاج الفيروس”.

وأوصى ترامب جميع الأمريكيين بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة، وذلك في محاولة لمـ.ـنع انتـ.ـشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن هناك دعوات أطلـ.ـقتها مراكز السـ.ـيطرة على الأمراض والوقاية لحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، وذلك من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوافرةً للعاملين في مجال الصحة”.

وأضاف أن “الأمر سيكون طوعيا حقا. ليس عليكم أن تقوموا بذلك، وأنا اخترتُ ألا أقوم به.

لكنّ بعض الأشخاص قد يرغبون في فعل ذلك، وهذا حسن”.

ولفت ترامب أن بلاده ستلجأ لقانون الإنتاج الدفاعي “لحـ.ـظر تصدير المنتجات الصحية والطبية من قبل الجهات الفاعلة، والذين ‏يسعون لتحصيل الأرباح فقط”، ووصفهم بعديمي الضمير‎.