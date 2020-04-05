شاهدوا : الممثلة اللبنانية غنوة محمود مع النجمتين ناديا الجندي ونبيلة عبيد في نساء من ذهب بالابيض القصير(صور صادمة)

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عدن - ياسمين التهامي - خطوة لأول مرة في المجتمع السعودي : الناشطة السعودية فوز العتيبي بقبلة ساخنة ومشهد جريء مع زوجها بمكان عام (شاهد) أول أغنية رومانسية لـ’’فنانة شهيرة في زمن الحجر الصحي تثير إعجاب الآلاف في جميع المواقع هزة أرضية تفزع النائمين في الأردن والسعودية وتخرج الناس للشارع.. وهذه علاقتها بسوريا “شاهد” مطربة حسناء وفي غاية الجمال تُفجر مفاجأة مدوية و تعترف بكل جراءة بعلاقتها برئيس عربي وتكشف بعض اسرار تلك العلاقة (فيديو صادم)

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