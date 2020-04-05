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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" عقار متواجد في الاسواق يقضي على فيروس كورونا خلال 48 ساعة !!

جديد اب برس Advertisements ​ وكالات اخبارية عالمية قبل قليل دراسة مخبرية لجامعة موناش الأسترالية تثبث فيها على أن جرعة واحدة من عقار Ivermectin المضاد للطفيليات قد توقف تناسخ الفايروس داخل الخلايا المضيفة.. وقد قال الطبيب Kylie Wagstaff من المعهد الطبي الحيوي للاكتشافات في الجامعة.. بان الدواء قد يزيل جميع المادة الوراثية للفايروس في غضون 48 ساعة.. و في اول 24 ساعة يكون قد احدث تناقص بها .. و من غير المعروف ماهو تأثير الدواء على الفايروس لكن الدواء ذاته كان مضادا لفايروسات عدة كال HIV و الانفلونزا و فايروس دينغو.. الخطوة التالية للعلماء الآن هي تحديد الجرعة المناسبة والآمنة للاستخدام البشري.

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