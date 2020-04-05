شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من هو الفنان المصري الوحيد الذي رفض الشيخ الشعراوي اعتزاله الفن .. إسمه مفاجأة للجميع ..شاهد ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدر الداعية المصري الشهير محمد متولي الشعراوي محركات البحث في مصر والوطن العربي بعد هجوم الإعلامية أسما شريف منير عليه واتهامه بالتطرف.

وفي أعقاب ذلك عادت إلى الأذهاب قصة الشيخ الشعراوي مع فنان مصري شهير وهو الفنان حسن عابدين الذي قرر اعتزال الفن فجأة بعدما ذهب إلى العمرة لكن أحد الحراس منعه من دخول ساحة الروضة لأنه ممثل.

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بعدها شعر "حسن عابدين" بالاكتئاب وظل يحكي تلك القصة لأولاده كثيرا وفكر في اعتزال الفن ، لكن أحد أصدقائه طلب منه الذهاب إلى الشيخ الشعراوي.

وبالفعل تم اللقاء وتفاجأ "عابدين" بالشعراوي يعانقه ويقبله ويخبره أنه يشاهد له بعض الأعمال الفنية ، فشعر بالسعادة".

وحين عرض عليه أمر اعتزاله، قال له "الشعراوي": "لو أنت هتعتزل الفن وأنت بتقول كلمة كويسة .. هتسيب الساحة لمين؟" .. وبناء على تلك النصيحة تراجع حسن عابدين عن قراره بالاعتزال.