هل تذكرون مذيعة الmbc رنا هويدي التي ظهرت في فيديو إباحي مع خالد يوسف ..شاهد كيف كان مصيرها اليوم ..«صور»

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - لا تتوقف الأخبار والشائعات عن قضية المخرج المصري خالد يوسف، وشريكاته في الفضيحة منى فاروق، وشيما هلال، ومنى الغضبان، ورنا هويدي، خصوصاً وأنها فضيحة كبرى لم يشهدها الوسط الفني المصري من قبل. منذ ساعات قليلة، انتشرت شائعة جديدة تفيد بأن رنا هويدي كانت متزوجة وطلّقها زوجها بعد تورطها مع خالد يوسف .

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