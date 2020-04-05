شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لأنها تعشق صديقتها الشاذة .. طلاق فتاة سعودية بعد ثلاثة أشهر من زواجها.. شاهد كيف اكتشفها زوجها !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد أقل من ثلاثة أشهر من دخولها عش الزوجية وجدت فتاة سعودية بالرياض نفسها مطلقة بعد رفضها تحذيرات زوجها بالابتعاد عن صديقتها المقربة لها وقطعها نهائياً بعد أن وصفها بالشاذة (البويات) .

وتعود التفاصيل إلى أن الزوج اكتشف رسائل غرامية من إحدى صديقات زوجته على محض الصدفة ،وهو ما دفعه لمراقبة زيارات صديقة زوجته والتي كانت تحضر لساعات طويلة ، قبل أن تغادر إلى منزلها , وهو ما جعل الزوج يطالب من مطلقته قطع علاقتها بها نهائيا ،فما كان من صديقتها إلا أن عادت لزيارتها يوم الاثنين الماضي وقضاء وقت طويل معها ،وهو ما أثار غضب الزوج ودفعه لرمي يمين الطلاق على زوجته منهياً بذلك حياة زوجيه لم تستمر لثلاثة أشهر.

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ويظل انتشار ظاهرة البنت المسترجلة أو فيما يعرف “بالبويات” في مجتمعنا السعودي بشكل خاص وفي المجتمع العربي والدولي بوجه عام ظاهرة جديرة بالمعالجة بشكل فعلي نظراً لتحريم الدين الاسلامي لهذه العلاقة غير المشروعة التي تجمع البوية بالفتاة فقد تؤدي الى فض بكارة الفتاة والبوية ايضاً أو قد يتطور الأمر الى الزواج السري ما بين البوية وعشيقتها الى أن يتبنون اطفالا كنتيجة طبيعية لمثل هذه العلاقة الأسرية ، وهو ماقد يصل الى ممارسة طقوس عبّاد الشيطان، من ممارسة الرذيلة وشرب الدماء وتمزيق القرآن الكريم ورميه في الأماكن القذرة والنجسة وكثير من الأمور التى تخالف الدين الاسلامي ويحرمها ايضاً المجتمع بمختلف اطيافة لما له من عواقب دينية واجتماعية وخيمة .

الا أنه وعلى الرغم من أنكار الجميع لهذه الظاهرة نجد أن اقامة علاقات مثل هذا النوع تجد الارض الخصبة لنموها بشكل كبير في البيوت أو في المدارس والجامعات وا في قاعات المناسبات المخصصة للأفراح وكذلك في سجون النساء على الرغم من وجود رقابة صارمة تمنع أقامة علاقات من هذا النوع .

والنساء الشاذات لا يختلفن عن غيرهن من النسـاء الطبيعيات من حيث اللجوء للإستثارة الجنسية للحصول على الرعشة ، كالتقبيل واستثارة الثدي ، وبعضهن يعترفن بأنهن يفضلن العناق والالتصاق الجسدي بغيرهن من النساء أكثر من إهتمامهن بإستثارة أعضائهن الجنسية ، وهذا بحد ذاته يشير إلى أنه حتى المرأة الشاذة تشدد على الناحية العاطفية في علاقتها .