شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : الملك سلمان بن عبدالعزيز يصدر الان الأمر الملكي الذي طال انتظارة .. ووكالة الأنباء تنشر تفاصيل طارئة تسعد الشارع السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية عاجلة بشأن المواطنين السعوديين العالقين في الخارج، جراء أزمة كورونا وتعليق رحلات الطيران.

ووجّه "الملك سلمان"، اليوم الأحد، بسرعة إجلاء المواطنين الراغبين في العودة وبدء إجراءات عودتهم إلى المملكة، وذلك من مختلف دول العالم.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن وزارة الخارجية السعودية، أعلنت لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج، إطلاق الخدمة الالكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًّا وتحديد مواعيد السفر بحسب الخطة المعتمدة.

وأوضحت الوزارة أن تسجيل بيانات العودة للمملكة، سيبدأ اعتباراً من اليوم الأحد، ويستمر لمدة خمسة أيام، وستكون الأولوية للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرًا من انتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية أنه بالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة (14) يومًا.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن المنصة الإلكترونية تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة، فيما أعلنت وزراة الصحة السعودية تسجيل 5 وفيات جديدة بكورونا، اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34 حالة.

وارتفع أعداد المصابين بكورونا في السعودية، بحسب بيان وزارة الصحة، إلى 2385 حالة ، بعد إضافة 206 حالات جديدة اليوم.