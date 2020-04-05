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صنعاء - ياسمين الخيامي - الفنانة الاماراتية احلام تعلن رسميا انفصالها عن زوجها القطري وتكشف مصير اولادها ال5 الذين يحملون الجنسية القطرية وتصف هذا الشخص باانه حقير وسافل ( فيديو صادم )

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