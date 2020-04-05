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عدن - ياسمين التهامي - المملكة تستيقض اليوم على نبأ وفاة تركي ال الشيخ بفيروس "كورونا" ..شاهد صورة بعد وفاته

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اعلن في المملكة العربية السعودية خبر وفاة تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بقيروس كورونا الذي يجتاح المملكة العربية السعودية ونشر ناشطون له بعد وفاته ولم تصدر حتى الان جهة رسمية خبر وفاته





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