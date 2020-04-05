اخبار الخليج / اخبار اليمن

المملكة تستيقض اليوم على نبأ وفاة تركي ال الشيخ بفيروس "كورونا" ..شاهد صورة بعد وفاته

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستيقض اليوم على نبأ وفاة تركي ال الشيخ بفيروس "" ..شاهد صورة بعد وفاته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المملكة تستيقض اليوم على نبأ وفاة تركي ال الشيخ بفيروس "كورونا" ..شاهد صورة بعد وفاته

484

اعلن في المملكة العربية خبر وفاة تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بقيروس كورونا الذي يجتاح المملكة العربية السعودية ونشر ناشطون له بعد وفاته ولم تصدر حتى الان جهة رسمية خبر وفاته


   قد يهمك ايضاً

ab496cea0b.jpg تنبؤات مرعبة من المملكة بشأن 2020م .. سنشهد حرب عالمية كبرى بعد انتهاء كورونا والصواريخ ستتطاير والقنابل ستتفجر .. (فيديو)

4caf7d11f2.jpg تحذير هام للغاية.. هذه الأماكن داخل منزلك مخابيء مثالية لفيروس "كورونا" الفتاك ..تعرف عليها

2a620f9234.jpg شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية لتفشّي كورونا عربياً .. حالات (الاصابات - التعافي - الوفيات)

9e3bfb1b3b.jpg عاجل : الحوثي يستهدف تجمع لكبار قادة الجيش الوطني واستشهاد أربعة من أبرز القادة وجرح اخرين ..(الأسماء والمناصب)

184f427a52.jpg عاجل.. خبر كارثي ينزل كالصاعقة على رؤوس "الحوثيين" ..عملية عسكرية بأحدى الشعاب في جبهة صرواح أحدثت مجزرة مروعة في صفوف الحوثيين "أحصائية أولية بعدد القتلى"
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تستيقض اليوم على نبأ وفاة تركي ال الشيخ بفيروس "كورونا" ..شاهد صورة بعد وفاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا