شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. الجندي الذي اعاد رفع علم الجمهورية اليمنية في جبل هيلان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي صورة لجندي في قوات الجيش الوطني، وهو يقبل علم اليمن ، في أعلى قمة بجبل هيلان الاستراتيجي، والدموع تنهمر بغزارة من عينيه.

وقال الناشطون في منشورات وتعليقات على تلك الصورة، على صفحاتهم بموقعي فيسبوك وتويتر : بطل من ابطال الجيش لم يكتفي بمشاركة رفاقه في تحرير جبل هيلان الاستراتيجي في جبهة صرواح، من مليشيا الحوثي الانقلابية، بل اعتلى اعلى قمة في الجبل ليقبل علم بلاده وهو يبكي من شدة الفرح ليعبر عن حبه لوطنه ونظامه الجمهوري " .

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وأضافوا " أنه لفخر كبير لليمن ، بهذا البطل الذي يقدم حياته في سبيل التحرر من مليشيات التمرد والكهنوت والجهل والاستبداد "

وختموا بتوجيه تحية لذلك الجندي قائلين "تحية لهذا البطل المقدام والجيش الوطني صمام امان اليمن واليمنيين"