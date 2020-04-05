شكرا لبحثكم عن خبر مقدمة من شركة جوجل: رئيس جامعة عدن يطلق المنصة التعليمية الالكترونية لكلية الحاسوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دشن معالي الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور، رئيس جامعة عدن، صباح اليوم الأحد الموافق (5/أبريل 2020م) المنصة التعليمية الإلكترونية، وبالتعاون مع كلية الحاسوب وتقنية المعلومات، في إطار تطوير العملية التعليمية والأكاديمية، وللحفاظ على صحة وسلامة طلاب وطالبات الجامعة وكافة منتسبيها، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID -19).

حيث أصبح بإمكان الطلاب والطالبات منتسبي جامعة عدن الوصول إلى المحاضرات والاستمرار في عملية الاتصال والتواصل مع بعضهم والكليات (عن بُعد) من خلال هذا النظام الجديد.

وخلال التدشين حث الأستاذ الدكتور/ الخضر ناصر لصور، رئيس الجامعة، جميع الطلاب على البقاء في منازلهم والإلتزام بالحظر الصحي للوقاية من هذا الفيروس الخطير الذي بات يهدد صحة وسلامة البشرية، منوهاً الى أن الجامعة ستعمل بعزم لأجل إيصال الخدمة العلمية والمعرفية لطلابها وجميع منتسبيها.

مؤكدًا سعيه الدؤوب لإستمرار المعرفة العلمية من خلال التعليم عن بُعد كنظام إجرائي وقائي للحفاظ على صحة وسلامة منتسبي الجامعة للحد من تفشي هذه الجائحة.

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داعيًا الجميع التعامل مع هذا البرنامج والتعاون مع الفرق الهندسية القائمة عليه وضرورة الإسراع في إستكمال جميع القواعد البيانية الخاصة به ليشمل جميع كليات جامعة عدن، مشيداً بنجاح التجربة في كلية الحاسوب وتقنية المعلومات.

بدوره أشار المهندس/ أحمد بن أحمد الصياد، مدير عام المعلومات، أن المنصة الإلكترونية التي تشمل جميع الخدمات الأكاديمية والتعليمية والتي يحتاجها الطالب من محاضرات ووسائل تعليمية متوفرة في المنصة على مدار الساعة، والتي تم تنفيذها مع كلية الحاسوب وتقنية المعلومات حيث أصبح بإمكان الطلاب المشاركة والحصول المواد الدراسية والمحاضرات في أي وقت من الأوقات.

مشيراً إلى أن هذا المشروع قد خطط له منذ فترة طويلة وتأخر تنفيذه، وبسبب الظروف الراهنة تم الإسراع والتنفيذ لتدشين هذا البرنامج حتى لا يتوقف طلاب الجامعة عن دراستهم، وذلك من منطلق الحرص على صحة وسلامة جميع منتسبي الجامعة من طلاب وأساتذة في ظل التدابير والإحترازات الصحية التي تنفذها بلادنا للوقاية من فيروس كورونا وحتى لا تتوقف الدارسة بشكل نهائي في جامعة عدن.

موضحاً إلى أن هذه المنصة الإلكترونية مقدمة من شركة جوجل ويوجد فيها العديد من الميزات المهمة للطلاب، وتتيح لجميع الطلاب التواصل مع الأستاذ المحاضر وزملائه أيضًا من خلال حسابهم الإلكتروني الخاص بجامعة عدن والذي يمكن الجامعة والكلية من التواصل مع جميع أساتذتها وطلابها.