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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستشهاد ست سجينات في قصف صاروخي حوثي بتعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
تعز - الخليج 365
أسفر قصف صاروخي شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الأحد، على قسم النساء بمجمع السجن المركزي في مدينة تعز، عن إستشهاد ست سجنيات وإصابة العشرات منهن .
وقالت مصادر محلية، أن الميليشيات قصفت بصاروخ كاتيوشا من مواقعها شمال المدينة، سقط على قسم النساء في السجن المركزي الواقع على طريق "الضباب"، غرب المدينة .. مشيرة إلى أن القصف أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى في صفوف السجينات .
وتلجأ الميليشيات الحوثية إلى قصف الأحياء السكنية والمؤسسات الحيوية في تعز عندما يشتد عليها الخناق خلال المواجهات في جبهات المدينة .
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