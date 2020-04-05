الجيش يُعلن إستعادة مساحات واسعة من مدينة الحزم عاصمة الجوف 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

الجوف - الخليج 365

أعلن الجيش اليمني اليوم الأحد، عن إستعادة مساحات واسعة من مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، خلال هجوم واسع شنه بمساندة المقاومة ومقاتلات التحالف العربي .

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ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري، ان الجيش الوطني شنّ هجوماً مباغتاً على مناطق سيطرة المليشيات وخاضوا ملاحم بطولية تمكنوا على إثرها من التقدم قرابة ٢٠ كم وصولًا إلى منطقة لقشع والخسف شرقي مدينة الحزم.

وأكد المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما تمكّن أبطال الجيش الوطني من أسر ١٧ عنصرًا حوثياً، واستعادة 3 عربات وعدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة.

وبالتزامن مع المعارك، استهدفت مقاتلات التحالف تجمعات وتعزيزات للمليشيات الانقلابية في المنطقة، منها 3 أطقم تحمل تعزيزات بشرية كانت في طريقها إلى المليشيات شرقي الحزم، ما أدى إلى تدميرها ومصرع جميع من كانوا على متنها.