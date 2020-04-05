تحذيرات من تحركات إيرانية جديدة تهدد الملاحة الدولية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

حذرت مجلة أمريكية من تحركات إيرانية جديدة قد تشكل تهديداً لحركة الملاحة الدولية في الخليج ويخدم في الوقت نفسه أغراض الدعاية الداخلية .



وقالت مجلة فوربس أن النظام الإيراني يبني غواصات ومدمرة، قد تهدد حركة الملاحة في الخليج .

يأتي ذلك في وقت قال القائد البحري الأميرال أمير راستجاري، رئيس مؤسسة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع الإيرانية، في مقابلة حديثة مع وسائل إعلام محلية، إن أحدث مشاريع السفن الحربية المحلية تشمل "غواصات عملاقة" ومدمرة ضخمة، بحسب تقرير للمجلة الأمريكية.

وذكر التقرير، الذي أعده محرر فوربس لشؤون الفضاء والدفاع إتش آي سوتون، أن "الغواصات العملاقة" تشير إلى القوارب ذات الحجم العادي لدى القوات البحرية الأخرى.

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وشكك كاتب التقرير في قدرات النظام الإيراني، حيث رجح أن القوارب الجديدة ربما تكون نسخا أكبر حجما لتصبح في حدود 2000 إلى 3000 طن، وهو ما يتشابه مع 3 غواصات طراز "كيلو" روسية الصنع وتوجد بالفعل في الخدمة.

وأشار إلى أن البحرية الإيرانية بنت عددا من الغواصات القزمة، بما في ذلك طراز "ناهانج" (الحيتان) والغواصات المنتجة على نطاق واسع "غدير آي إس-120"، التي تستند إلى التصميم الكوري الشمالي "إم إس-29 يونو".

ونوه بأن الحجم الأكبر سيسمح بحمل المزيد من الأسلحة، وأجهزة موجات صوتية (سونار) أقوى ودوريات أطول، مع تجهيز الغواصات الإيرانية بطوربيدات ثقيلة الوزن محلية الصنع وصواريخ خفيفة الوزن مضادة للسفن، لكنها من غير المحتمل أن تحمل طوربيدات فائقة السرعة.

وأكد الكاتب أن طهران لديها تاريخ في الإعلان عن مشاريع طموحة لا تتحقق في نهاية المطاف، وربما يكون الهدف من هذه المشاريع هو لأغراض الدعاية الداخلية لأن إيران تزعم الاكتفاء الذاتي.

واختتم بالقول: "يبقى أن نرى ما إذا كانت إيران قادرة على تحقيق هذه الخطط بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها".