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عدن - ياسمين التهامي - وباء كورونا.. آخر الأرقام وأحدث الأخبار لحظة بلحظة .. شاهد الاحصائية الجديدة



مع تخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون، يسعى العالم جاهدا لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 61 ألف شخص حول العالم. إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم المصابون 1,199,064 المتعافون 246,166 الوفيات 64,650 يتم تحديث البيانات تلقائيا على مدار اليوم وتتسابق دول العالم لإيجاد علاج للوباء الذي تعافى منه أكثر من 240 ألف شخص، كما أنها تحرص على تغيير استراتيجياتها الرامية لوقف تفشي المرض، وذلك بتعديل إجراءاتها الاحترازية وفق المتغيرات. وفي إيطاليا، أعلنت السلطات الصحية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 124,632. وسجلت إيطاليا 681 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15,362. أخبار ذات صلة الحملة جمعت مليارات خلال ساعات جمعوا مليارات خلال ساعات.. السودانيون يهزمون مخاوف كورونا السيسي خلال افتتاح قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بحضور السيسي.. قمة أفريقية فرنسية لبحث تداعيات كورونا وفيما يلي آخر الأخبار وأرقام الضحايا والإصابات بالفيروس حول العالم: - وزارة الصحة الإماراتية: شفاء 17 حالة وتسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية. - وزارة الصحة المغربية: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 858. - ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في هولندا إلى 1651 بعد تسجيل 164 وفاة جديدة. - ارتفع تعداد المصابين بكورونا في إسبانيا إلى 124.736، ووصل تعداد الوفيات إلى 11.744. - ذكرت وزارة الصحة الإيرانية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد قد ارتفعت إلى 55.743 إصابة، بينما بلغ تعداد الوفيات 3452. - وزارة الصحة العمانية: تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وزارة الصحة القطرية: تسجيل 250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. - عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا يصل إلى 4313. - سنغافورة تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1189. - كندا تسجل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 12 ألفا و 924حالة إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 214. - وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 80 إصابة و25 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية. - وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع عدد المصابين إلى 520. - ماليزيا تسجل 4 وفيات و150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 3483. - الصين تعلن عن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد. - وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 41، وعدد المصابين يصل إلى 7589 من بينهم 115 في حالة حرجة. - قالت وزارة الصحة الهندية، السبت، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا قد ارتفع إلى 68، في حين وصل تعداد الإصابات بالمرض إلى 2902 بعد تسجيل 601 إصابة جديدة. - إندونيسيا تسجل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 191. - أعلنت روسيا تسجيل 582 إصابة جديدة بكورونا في البلاد، هذا إلى جانب 9 وفيات، وبذلك يصل تعداد المصابين بالمرض 4731، و43 حالة وفاة. - وزارة الصحة الكويتية: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 46 عاما. - أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها رصدت 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الحالات إلى 985، مسجلة بذلك أعلى ارتفاع يومي في عدد الإصابات منذ رصد أول حالة في فبراير. أخبار ذات صلة مذيعة شبكة "سي إن إن" الأميركية بروك بالدوين إصابة مذيعة أميركية "شهيرة" بفيروس كورونا المعهد القومي للأورام في مصر طوارئ في جامعة القاهرة.. اكتشاف 15 مصابا بكورونا - مراسل "سكاي نيوز عربية": تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار بالعراق. مسار كورونا كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المستجد الأكثر قراءة ارتفع عدد المتوفين إلى 66. شرق أوسط مصر تسجل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أغلقت مدينة ميلانو محرقتها الرئيسيّة للجثث حتّى نهاية الشهر عالم "كورونا" يعمق مأساة إيطاليا.. جثامين مكدسة ومحرقة مغلقة حكومات الشرق الأوسط بحاجة للتحرك سريعا للحد من انتشار كورونا شرق أوسط الصحة العالمية تحذر دول الشرق الأوسط: الخطر قادم توفي نحو 15 ألف قتيل من جراء كورونا في إيطاليا علوم "اختبار طبي" في إيطاليا يمهد لهزيمة كورونا بريطانيا تسجل معدلات قياسية بوفيات كورونا l قبل 8 ساعات بريطانيا تسجل 708 حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورنا بريطانيا تسجل 708 حالة وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورنا وكالات - أبوظبي في عدد قياسي جديد، سجّلت بريطانيا في يوم واحد 708 وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورنا المستجد، مما يؤكد تسارع تفشي الوباء الذي أودى بحياة 4313 شخصا في البلاد. وكان قد تم الإعلان، الجمعة، عن 684 وفاة بعدما وصلت الحصيلة إلى 569 وفاة الخميس. وأحصيت حتى الآن 41903 إصابات رسمياً في البلاد. وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، قد قال، الجمعة، إن الذروة الأكثر فتكا لتفشي فيروس كورونا في بريطانيا يمكن أن تصل يوم عيد الفصح، في أبريل الحالي. وأضاف وزير الصحة، الذي يقضي عزلا ذاتيًا، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا لقناة سكاي نيوز البريطانية، "أعتقد أن هذه نتيجة محتملة تمامًا. بالطبع هناك عدم يقين حول ذلك"، "جزء من التحدي المتمثل في التواصل حول هذا المرض واستجابتنا له هو أن هناك الكثير من الأشياء التي لا نعرفها بعد. هذا هو إحداها".

