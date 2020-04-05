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عدن - ياسمين التهامي - كارثة صحية تهدد الضالع ليست "كورونا" مصدرها الدجاج الكسيح والمطاعم .. تفاصيل خطيرة





كشفت مصادر خاصة من أحد عمال مزارع الدواجن بمحافظة الضالع جنوب اليمن انهم يقومون ببيع وتسويق الدجاج الكسيح المريض لبعض المطاعم . وقالت المصادر ل ( يمن فويس)انه يتم بيع الدجاج الكسيح الذي من الواجب إتلافه واحراقه للمطاعم ويتم طبخة وجبة عقدة للزبائن. وأوضحت المصادر ان المزارع يقومون بتسويقة للمطاعم بمبالغ بسيطه بدلاً من احراقة لعدم وجود الرقابة وتقوم المطاعم بطباخته وعدم بيعه دجاج شوايه او مسلوق دون مراعاة لصحة المواطنيين. واشارت المصادر الى انهم يكسبون امولا ضخمة من وراء ذلك ولا يتم من اي جهة فحص ومراقبة المطاعم وكذا المزارع واجبارها على احراقه فمالك المزرعة يهمه مبلغ المال ومالك المطعم يهمه رخص بنسبة كبيرة ولايهمهم صحة البشر. وطالب ناشطون السلطات المختصة بمحافظة الضالع الوقوف بحزم أمام ذلك الجريمة الذي قد تسبب كارثة صحية وضرر كبير لسكان الضالع وملاحقة المتورطين في ذلك ومعاقبتهم كونهم يستغلون ظروف البلد ولايهمهم صحة الناس. واعتبروا ذلك العمل إستهتار وإستهانه بأرواح البشر .



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