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عدن - ياسمين التهامي - صورة" توثق فضيحة الشذوذ الجنسي في الوسط الفني المصري!

جديد اب برس Advertisements ​ ت الراقصة فيفي عبده والممثلة نبيلة عبيد بالترويج للشذوذ الجنسي والإباحية على الملأ إثر تقبيلهما لبعضهما في حفل تأبين الفنانة وردة الجزائرية. وقد بالغت الاثنتان في القبلات والأحضان الساخنة في هذا التأبين لتنفيا إشاعة الخلافات بينهما.

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