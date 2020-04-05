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عدن - ياسمين التهامي - وزارة التعليم تحت سيطرة الحوثيون" توضيحا جديدا حول موعد الدراسة والإختبارات !

جديد اب برس Advertisements ​ وزارة التعليم العالي في حكومة الحوثيين السبت، تأجيل الدراسة والإختبارات في جميع الجامعات اليمنية إلى عقب عيد الفطر. جاء ذلك في اجتماع عقد بصنعاء برئاسة نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الجماعة الدكتور علي شرف الدين، وفقا لوكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ويأتي ذلك ضمن الاجراءات التي اتخذتها حكومة الحوثيين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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