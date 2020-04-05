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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالصور.. مناظر جديدة تسلب الألباب من محافظة يمنية بعد أمطار غزيرة !!

شهدت محافظة ريمة خلال اليومين أمطاراً تتراوح بين الغزيرة والمتوسطة أدت إلى تدفق لمياه السيول من أعالي الجبال وغمرت العديد من المدرجات الزراعية. وحصل "يمن برس" على صور وثقتها عدسات جوالات سكان محليون تظهر جانب من الأمطار والسيول التي شهدتها مديريتي السلفية والجبين بمحافظة ريمة غرب البلاد. وتظهر الصور مدى جمال الطبيعة الخلابة في تلك المحافظة اليمنية الجبلية وما تمتلك من جمال طبيعي فائق تهوي إليه القلوب والأفئدة، يفوق جمال معظم المناطق السياحية حول العالم. تلك اللوحة الفنية الطبيعية في محافظة ريمة توثق جمالها فقط أجهزة الهواتف المحمولة ولا تحظى بأي اهتمام إعلامي أو سياحي في ظل الحرب التي قضت على كل جميل في البلاد باستثناء جمال الطبيعة، إلا أنها حرمت أبناء اليمن وغيرهم من الاستمتاع بذلك الجمال والتنزه فيه. جديد اب برس Advertisements ​

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