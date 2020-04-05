شكرا لقرائتكم خبر عن عااجل العميد طارق صالح ينتقم من "حسن عبدالله الجرادي" قاتل عمة الزعيم الراحل علي صالح.! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عااجل العميد طارق صالح ينتقم من "حسن عبدالله الجرادي" قاتل عمة الزعيم الراحل علي صالح.!

جديد اب برس Advertisements ​ ت ميليشيا الحوثيةبمصرع قائد قواتها في احداث 2 ديسمبر والذي قاد مجاميع حوثية كانت وراء استشهاد الرئيس صالح ،حيث قالت وسائل إعلام تابعة لمليشيات الحوثيين ونشطاء تابعين للجماعة، إن العميد طارق صالح، قائد المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة، أصدر أوامر بإعدام القيادي الحوثي المسؤول عن احداث 2 ديسمبر التي اندلعت بين المليشيات وحزب المؤتمر الشعبي العام. وأضافت المليشيات، إن القيادي " حسن عبدالله الجرادي" تم أسره في من قبل القوات الحكومية، وأًصدر العميد طارق صالح، أوامر بإعداميه. وأشارت في حديثها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن الجرادي - الحارس الشخصي لزعيم الملشيات - هو من تولى قيادة المعارك التي اندلعت بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام في 2ديسمبر 2017م، واستمرت لثلاثة أيام لتنتهي باستشهاد الرئيس السابق "علي عبدالله صالح". ونشرت المليشيات فلم وثائقي للجرادي الذي وصفته بقائد القوات الخاصة الحوثية والذي قتل في معارك مع القوات المشتركة خلال محاولته مع 2 من اتباعه بالتقدم نحو مواقع المشتركة في مديرية التحيتا في الساحل الغربي . وكانت مصادر عسكرية وإعلامية أعلنت الشهر الماضي، عن مقتل القيادي الحوثي والحارس الشخصي لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، حسن عبدالله حنين الجرادي، في مواجهات مع الجيش الوطني بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عااجل العميد طارق صالح ينتقم من "حسن عبدالله الجرادي" قاتل عمة الزعيم الراحل علي صالح.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.