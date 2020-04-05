شكرا لمتابعة خبر عن ليس من ايران ولا روسيا ولا كوريا الشمالية..الرئيس ترامب يتعرض لاهانة بالغة مسحت بكرامته الارض..لن تصدق من هي الجهة التي اذلت ترامب بشكل مخيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس من ايران ولا روسيا ولا كوريا الشمالية..الرئيس ترامب يتعرض لاهانة بالغة مسحت بكرامته الارض..لن تصدق من هي الجهة التي اذلت ترامب بشكل مخيف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليس من ايران ولا روسيا ولا كوريا الشمالية..الرئيس ترامب يتعرض لاهانة بالغة مسحت بكرامته الارض..لن تصدق من هي الجهة التي اذلت ترامب بشكل مخيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.