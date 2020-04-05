مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات للميلشيات في الجوف 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
الجوف - الخليج 365
قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية، في محافظة الجوف شمال البلاد .
وذكرت مصادر ميدانية، أن مقاتلات التحالف العربي إستهدفت تعزيزات عسكرية للحوثيين قادمة من مدينة الحزم إلى مناطق المواجهات شرق المحافظة .. مشيرة إلى أن الغارات كانت دقيقة وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات العسكرية ومقتل من فيها من الإنقلابيين .
وتتواصل المعارك العنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، في محاولة الأول لإستعادة مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف التي سقطت بيد الحوثيين قبل أسابيع بتواطؤ من القيادات العسكرية الموالية لحزب الإصلاح .
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