عدن.. لقاء يناقش مشاكل وحلول إيصال المياه لمنطقة شعب العيدروس بصيرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020
عدن - الخليج 365
عقد اليوم بمديرية صيرة محافظة عدن لقاء برئاسة مدير عام المديرية خالد سيدو، وضم مدير المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي فتحي السقاف، وقائد شرطة كريتر نبيل عامر، وقائد معسكر 20 محمد الصبيحي، وممثلي عن أهالي منطقة شعب العيدروس.
وخلال اللقاء، استمع الحاضرون من مدير المؤسسة السقاف، عن الصعوبات والمشكلات التي تعيق وصول المياه لمنطقة شعب العيدورس، كونها تعد أحد المناطق المرتفعة في مديرية صيرة ويصعب وصول المياه إليها.
كما ناقش اللقاء الحلول والمعالجات التي ستساهم وتساعد بوصول المياه للأهالي بمنطقة شعب العيدروس، والذي كان أهمها توزيع المياه بجدولة زمنية لمختلف الأحياء بالمنطقة لضمان وصول المياه للأهالي الذي يسكنونها.
وجاء هذا الإجتماع على خلفية قيام مجموعة من أهالي شعب العيدروس صباح اليوم بإغلاق المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، وقطع طريق البنك أحد مداخل مديرية صيرة احتجاجا لعدم وصول المياه إلى منازلهم.
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