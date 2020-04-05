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عدن - ياسمين التهامي - سيحير العالم.. هذا ماسيحدث يوم الثلاثاء القادم في اليمن والسعودية (تفاصيل)





كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن ظهور بدر عملاق مساء يوم الثلاثاء المقبل في سماء اليمن والسعودية، وعدداً من الدول العربية.ِ وأوضحت الجمعية أن البدر العملاق سيكون أول قمر بدر خلال فصل الربيع، وسيبقى مشاهداً طوال الليل. ونوهت إلى أن البدر سيظهر مكتسياً باللون الأحمر أو البرتقالي نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض، ولكن مع ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد.



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