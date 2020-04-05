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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : السعودية تعلن عن رقم قياسي ومخيف فاق كل التوقعات حول عدد المصابين بفيروس كورونا ( فيديو )





كشف موقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة، عن تسجيل المملكة 191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، حيث أظهر ارتفاع أعداد الحالات المسجلة بالف?روس المستجد أمس، السبت، إلى 331 حالة . ووصلت حالات الإصابة النشطة في الرياض إلى 646 حالة، ومكة المكرمة 346، والمدينة المنورة 216. وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2370 إصابة في المملكة. فيديو | #الصحة تعلن تسجيل 191 إصابة جديدة بفيروس #كورونا في #المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/tkH2unaA2t — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 5, 2020



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