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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: انباء عن إصابة الرئيس الامريكي "ترامب" بفيروس كورونا.. وقرار عاجل من البيت الأبيض ..شاهد



أعلن البيت الأبيض، اليوم الاحد، عن إجراءات عاجلة، بعد توارد الأنباء عن إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا الجديد. وقال البيت الأبيض، إنه سيجري فحص درجة الحرارة لجميع المقربين من دائرة الرئيس الأمريكي، أو قد يكونون على اتصال بالرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، في ظل مخاوف من إصابة المسؤولين الأمريكيين بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة "فرانس برس". وأوضح البيت الأبيض، أن ذلك يأتي كإجراء احترازي لمواجهة تفشي كورونا. ومن جانبه، أكد الرئيس "ترامب" في تصريحات صحفية، أنه خضع لفحص فيروس كورونا، وأنه بانتظار النتائج. ويأتي هذا القرار عقب مصافحة الرئيس دونالد ترامب، خلال الفترة الماضية، لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. وأشارت تقارير إعلامية، في وقت سابق، إلى احتمالية إصابة "ترامب" بفيروس كورونا، عقب الاختلاط بمسؤول برازيلي تأكدت إصابته وكشف البيت الأبيض، مساء الجمعة، عن خطاب رسمي من طبيب الرئيس شون كونلي، بشأنه إصابته بفيروس كورونا، عقب تواصله مع مسؤولَيْن برازيليَيْن اثنين في منتجع مار الاجو، الأسبوع الماضي، تأكدت إصابة أحدهما في وقت لاحق بالفيروس. وجاء في خطاب الطبيب: "تعرّض الرئيس للشخص الأول كان محدودًا للغاية (صورة ومصافحة)، ورغم أنه قضى مزيدًا من الوقت على مسافة قريبة من الحالة الثانية، كل التفاعلات وقعت قبل ظهور أي أعراض عليها وأضاف الخطاب أنه "لا يوجد أي سبب للخضوع لحظر ذاتي في هذا الوقت، ونظرًا لأن الرئيس نفسه لم تظهر عليه أي أعراض كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن حالة طورائ وطنية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدًا الحصول على 50 مليار دولار لمواجهة الفيروس القاتل. وأكد "ترامب" أن قرارًا سيعطي السلطات الصحية صلاحيات واسعة لمكافحة تفشي كورونا في الولايات ومن المتوقع أن يكون الفحص بذات السرعة التي تم بها فحص ترمب، الخميس، حيث خضع لفحص في مختبرات آبوت التي تقدم النتائج خلال 15 دقيقة أو أقل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير: "اعتبارا من اليوم أي أحد من المتوقع أن يكون قريبا من أي منهما (ترامب وبنس) سيخضع لفحص كوفيد-19 لتحديد وضعه سواء قبل ظهور الأعراض أو دون أن تظهر بغرض الحد من إمكانية نقل العدوى على سبيل ومن المعلومات المزعجة عن الفيروس أن الأشخاص المصابين يمكنهم نقل العدوى دون أن يكونوا على علم بإصابتهم أو قبل أن تظهر عليهم أعراض المرض. وخضع ترمب حتى الآن للفحص مرتين للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية، كما خضع بنس للفحص وكانت النتيجة أيضا سلبية."

