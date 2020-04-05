عاجل : ميلشيات الحوثي تفاجئ الجميع وتصدر قبل قليل بيان خطير ومرعب

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عدن - ياسمين التهامي - اصدر الناطق الرسمي لجماعة الحوثي، العميد يحيى سريع، اليوم بيان وصفه ب"الهام"، بشأن استهداف منشأة الضخ النفطي في كوفل بمديرية صرواح محافظة مأرب.
وقال سريع في البيان المقتضب أن ما يروج له ما اسماه إعلام العدوان عن استهداف جماعة الحوثي لمنشأة الضخ في كوفل بمديرية صرواح لا أساس له من الصحة.
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وزعم أن الحوثيين التزموا منذ بدء ما اسماه العدوان تجنيب المنشآت الوطنية أي استهداف سواء كانت تخدم كل الشعب أو جزءًا منه فقط
وأضاف سريع "رغم أن اليد الصاروخية والطيران المسير طالت عمق العدو واستهدفت منشآته إلا أننا لم نستهدف أي منشأة وطنية داخل بلدنا" .حسب قوله.
وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” قد اعلنت أمس استهدف الحوثيين لمحطة الضخ الخاصة بأنبوب صافر النفطي في كوفل بمأرب.
بدورهم أعلن الحوثيين عبر وسائلهم الإعلامية أمس، عن استهداف التحالف بغارة جوية ،انبوب النفط في كوفل .
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