شكرا لمتابعة خبر عن موقع ” بيرسون ” assessment.ekb.eg منصة الطلاب للدخول امتحان اولي ثانوي .. خطوات سهلة للطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كثير من الطلاب المصريين ، يتساءلون كيف أدخل على منصة امتحان اولي ثانوي التي خصصتها الوزارة لإجراء امتحانات أولى الثانوي التجريبية والنهائية وكذلك امتحانات تانية ثانوي النهائي، حيث أن وزارة التربية والتعليم خصصت منصة تسمى بيرسون pearson ورابطها هو assessment.ekb.eg لكي يجري الطلاب الامتحانات عليها.

وانطلقت امتحانات اولى ثانوي الالكترونية التجريبية بمادة اللغة العربية الأحد الموافق 5 ابريل 2020 حيث ان الوزارة قامت بتوزيع وقت الدخول على منصة الامتحانات الالكترونية بين المحافظات حتى لا يتسبب دخول جميع الطلاب في توقف المنصة الالكترونية، وتتابع الوزارة والفريق التقني المختص عمليات دخول الطلاب على المنصة واجراء الامتحانات من المنازل وفق الآلية التي سيتم شرحها.

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وفي هذا العام الدراسي قررت وزارة التربية والتعليم أن يجري طلاب الصف الأول الثانوي وطلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات نهاية العام عبر الانترنت ومن خلال التابليت في المنزل، في حين قررت استبدال امتحانات الطلاب من تالتة ابتدائي وحتى تالتة اعدادي وتكليفهم بعمل بحث شامل كامل لكل المواد في موضوع معين تطرحهم الوزارة وفق المراحل العمرية المختلفة لتناسب كل مرحلة دراسية.

موعد الامتحانات التجريبية لطلاب أولى ثانوي.

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد الامتحانات التجريبية لطلاب أولى ثانوي هذا العام الدراسي 20192020 وقسمت مواعيد دخول الطلاب حسب المحافظات.

وتبدأ الامتحانات التجريبية الأحد 5 أبريل وتنتهي يوم 22 أبريل لطلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي الحالي.

وتبدأ الامتحانات النهائية يوم 29 أبريل وتنتهي يوم 20 مايو لتبدأ بعدها عملية التصحيح الإلكتروني، حيث أن الوزارة اقتصرت بالمناهج التي تم شرحها حتى يوم 15 مارس فقط.

كيف أدخل على منصة امتحان اولي ثانوي

وسوف نجيب الطلاب على هذا السؤال كما أننا سوف نقدم لهم الإرشادات الكاملية التي نشرتها الوزارة بخصوص الامتحانات التجريبية والنهائية لطلاب أولى ثانوي والامتحانات النهائية لطلاب الصف الثاني الثانوي.

الطريقة التي يدخل بها الطالب على منصة الامتحانات ليست صعبة فقط يجب عليك التركيز في الخطوات واتباعها بشكل صحيح وهي كما يلي:

خطوات الدخول على منصة امتحانات اولى ثانوي أولا يجب عليك التأكد من تشغيل التابلت وتوصيله بشكبة الانترنت المنزلي الواي فاي أو شريحة الاتصال بشرط أن تكون الشبكة قوية.

يجب عليك الدخول على الرابط التالي: assessment.ekb.eg

في حال لم يكن التابلت يعمل بشكل جيد يمكن الدخول على المنصة من الكمبيوتر او اللاب الشخصي أو من أي تليفون محمول متصل بالانترنت السريع.

يجب عليك الدخول بتسجيل الكود والرقم السري الذي استلمته، وفي حل لم تستلم الكود يمكن الحصول عليه بطريقة سهله بالخطوات بالضغط هنا.

بعد الدخول على المنصة ستتمكن من رؤية الامتحان ويجب الإجابة عليه إلكترونيا وحفظ الإجابة.

مواعيد امتحانات أولى ثانوي لكل محافظة