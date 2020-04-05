شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : مفاجأة يفجرها "طبيب مصري" ..يكشف عن ظاهرة غريبة السبت القادم ستحدث وستؤدي للقضاء على "كورونا" والعلماء يؤيدون نظريته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قل: وداعًا لأمراض القلب وضغط الدم والقلق والتوتر .. إليكم طريقة سهلة للتغلب على الأمراض والضغوط النفسية (عش مرتاح البال). عـــــاجل : (الصحة العالمية) تثلج صدور العالم وتعلن عن فرصة ذهبية للتحكم بفيروس كورونا والقضاء عليه نهائياً " تفاصيل " في غاية الخطوره : حرب النفط بين السعودية وروسيا تشتعل مجددًا.. إجراء جديد يصدم العالم موقع ” بيرسون ” assessment.ekb.eg منصة الطلاب للدخول امتحان اولي ثانوي .. خطوات سهلة للطلاب

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