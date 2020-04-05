[ حضرموت : إذاعة محلية تخصص يوم إذاعي للتوعية من مخاطر كورونا ]

خصصت إذاعة "نهضة إف إم"، أمس السبت، خريطة برامجها للتوعية بأخطار فيروس كورونا، ضمن احتفاليتها بالذكرى السنوية السادسة لانطلاقتها بالشراكة مع جمعية المعروف للتنمية.



وبثت الإذاعة برامج توعوية بأخطار فيروس كورونا واستضافات مسؤولين حكوميين ومحليين ومبادرات شبابية.



واستضافت نهضة إف إم خلال البث الإذاعي المفتوح عدد من قيادات الحكومة والسلطات المحلية، من بينهم وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية ووكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام الكثيري والدكتور رياض الجريري وكيل وزارة الصحة العامة والسكان ووكيل وزارة الإعلام المنسق العام للبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل بوزارة الإعلام الأستاذ عزيز عبدالمجيد، ومسؤولين محليين وإعلاميين آخرين.



وتلقت الإذاعة خلال اليوم المفتوح عشرات الاتصالات والرسائل للتهنئة بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانطلاقتها ، وكذا مداخلات من الجمهور للاستفسار عن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



يشار إلى أن إذاعة نهضةFM إذاعة مجتمعية انطلقت بحضرموت في 4 ابريل 2014م،وتبث على مدى 16 ساعة إذاعية متواصلة برامج وقوالب إذاعية مختلفة.

