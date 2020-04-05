شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الصين تزف بشرى سارة للعالم وتعلن التوصل لعلاج فيروس كورونا والمفاجأة أنه من حيوان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال موقع bbc البريطاني، إن الصين توصلت لعلاج غريب لفيروس “كورونا” المستجد، يستخرج من جسم حيوان آسيوي. وأضاف، أن العلاج يعتمد على مزيج من العصارة الهضمية الصفراء للدب الآسيوي، والتي تستخرج من المرارة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements ويعتقد خبراء أن هذه الحقنة تساعد في تخفيف ضيق التنفس، وخاصة في حالات الالتهاب الرئوي الحاد. ويعتبر هذا العلاج أحد العلاجات التقليدية في طب الأعشاب بالصين، وغالباً ما يموت الدب أثناء استخراجه. وأثار إعلان الصين لهذا العلاج سخط الناشطين في مجال حماية الحياة البرية رغم عدم وجود دليل علمي على فعاليته.

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