الغرباني: تصريحات محافظ تعز السابق تأتي بسياق تحركات المحور القطري التركي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

تعز - الخليج 365

أفاد الصحفي والباحث السياسي، سياف الغرباني، بأن قطر عمدت منذ وقت مبكر إلى تمويل تشكيل ميليشيات إخوانية موالية في تعز

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واعتبر الغرباني أن تصريحات المعمري، بشأن وجود أفراد قوات المقاومة الوطنية، في مدينة المخا الساحلية وبعض المناطق في ريف تعز، لا يمكن قراءتها خارج سياق تحرّكات المحور القطري التركي، المدفوعة برغبة السيطرة على الساحل الغربي لليمن.

وأشار الغرباني في تصريح نشرته صحيفة ”العرب” الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" إلى أن قطر عمدت منذ وقت مبكر إلى تمويل تشكيل ميليشيات إخوانية موالية في تعز، وإنشاء معسكرات تجييش خارج إطار حكومة الشرعية اليمنية والسلطة المحلية في تعز، بهدف إيجاد موطئ قدم في الساحل الغربي اليمني ومضيق باب المندب.

وأضاف أن “المعمري الذي يعزف على نفس الوتر الإخواني المناطقي والجهوي، مجرد حلقة رديئة ضمن خطة مفتوحة على الإملاءات القطرية، تستهدف وجود قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، تحت ذرائع عدة”.